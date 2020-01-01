Что такое Svalka?

Мы за идеологию осознанного потребления. Наверняка у тебя есть куча ненужных вещей и одежды, которые давно хотелось продать или отдать на благотворительность? А еще немного мебели и техники, которую пора выбросить? Но так лень это сортировать, размещать объявления, торговаться, куда-то ехать, объяснять, как приехать к тебе и так далее. Наш сервис решает эту проблему. Просто собери все, что тебе не нужно и позвони нам — мы вывезем все сразу.

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