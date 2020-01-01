Сервис по вызову ненужных вещей

Что такое Svalka?

Мы за идеологию осознанного потребления. Наверняка у тебя есть куча ненужных вещей и одежды, которые давно хотелось продать или отдать на благотворительность? А еще немного мебели и техники, которую пора выбросить? Но так лень это сортировать, размещать объявления, торговаться, куда-то ехать, объяснять, как приехать к тебе и так далее. Наш сервис решает эту проблему. Просто собери все, что тебе не нужно и позвони нам — мы вывезем все сразу.

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Заказать бесплатный вывоз вещей

Мы приедем и заберем любые ненужные вещи из квартиры, гаража или офиса: одежду, книги, посуду, игрушки, технику и мебель. Мы не принимаем вещи для утилизации, поэтому не берем грязную и рваную одежду, сломанную мебель, нижнее и постельное белье. Мы будем рады вещам, которые можно использовать дальше. Все вещи мы аккуратно раскладываем по полкам, развешиваем на плечиках нашего секонд-стора, а часть прибыли от проданного направляем на социальные проекты.

заказать вывоз вещей

Привезти вещи к нам самостоятельно

Привези и сдай свои вещи в секонд-стор Svalka самостоятельно и получи за это вознаграждение в Svalka-рублях. Прием вещей ведется в рабочие часы с 10:00 до 20:00, с понедельника по воскресенье. Приходи к нам и смело вручай свои вещи сотруднику Svalka.

как до нас добраться
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Открой Svalka

Открой Svalka в своем городе!

Недавно мы запустили Броншизу — твой шанс открыть Svalka в своем городе, получить свой бизнес, который окупится меньше, чем через год, и будет приносить стабильный доход. Svalka когда-то началась с одной захламленной квартиры и идеи как упростить жизнь тысячам жителей таких же квартир, а теперь о нас знают все. И ты можешь присоединиться к нам.

Оставь заявку и наш Бро свяжется с тобой.

Франшиза

Всегда на связи

Оперативно ответим на вопросы через удобный тебе чат

8 (800) 600-32-28 messenger вконтакте
Всегда на связи

Как добраться до нас

Флагманский магазин Svalka


МОСКВА

ул. Электродная, 2с32

Ежедневно
с 12 утра до 8 вечера

Svalka Парк Горького


МОСКВА

Крымский вал д. 3, стр. 3

Ежедневно
с 10 утра до 9 вечера

+7 (977) 578-81-38

Пункт самопривоза вещей


МОСКВА

ул. Электродная 2с32

Ежедневно
с 12 утра до 8 вечера

8 800 600-32-28

Svalka Иваново

проспект Ленина д.100

Ежедневно
с 9-30 утра до 7 вечера

+7 (903) 888-59-18

Svalka Красноярск


Second store & Vintage market

Пункт приема ненужных вещей и служба вывоза
ул. Дубровинского, 45а/1
Вход с набережной

Ежедневно
с 11 утра до 9 вечера

+7 (391) 208-23-45

Svalka Казань

Бурхана Шахиди д.9а

Ежедневно
с 10 утра до 8 вечера

+7 (909) 310-03-13

SVALKA Самара

Самарская д.268

Ежедневно
с 10 утра до 8 вечера

+7 (846) 331-14-14

Svalka Туапсе

ул. Гагарина, 9

Ежедневно
с 9 утра до 8 вечера

+7 (938) 479-64-10

Svalka Тула

ул. 9 мая, д.1, пом.36/цоколь

Ежедневно
с 10 утра до 8 вечера

Svalka Хабаровск

Пункт самопривоза вещей
ул. Ленинградская 58-а
сервис центр

Ежедневно
с 12 утра до 8 вечера

+7 (909) 867-41-76