Заказать бесплатный вывоз вещей
Мы приедем и заберем любые ненужные вещи из квартиры, гаража или офиса: одежду, книги, посуду, игрушки, технику и мебель. Мы не принимаем вещи для утилизации, поэтому не берем грязную и рваную одежду, сломанную мебель, нижнее и постельное белье. Мы будем рады вещам, которые можно использовать дальше. Все вещи мы аккуратно раскладываем по полкам, развешиваем на плечиках нашего секонд-стора, а часть прибыли от проданного направляем на социальные проекты.заказать вывоз вещей